24 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Everton Lössl'ü transfer etti

Everton Lössl'ü transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.05.2019

İngiltere takımlarından Everton, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci ile anlaşma sağladı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Danimarkalı kaleci, geçen sezon 'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.

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