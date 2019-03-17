17 Mart 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Monchi tekrar Sevilla'da

Monchi tekrar Sevilla'da
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.03.2019

ekibi , Roma'dan ayrılan 'Monchi' lakaplı sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo ile anlaştı. Monchi 2017 yılına kadar Sevilla'da görev yapmıştı.

Serie A ekiplerinden Roma'dan ayrılan Sportif Direktör Monchi'nin yeni adresi belli oldu. Monchi eski takımı 'ya geri döndü. Kulübün resmi internet sitesinden yapılana açıklamada, 50 yaşındaki sportif direktör ile anlaşma sağladıkları ve sözleşmenin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Sevilla ayrıca Monchi için yarın basın toplantısı yapılacağını açıkladı.

Sevilla'da uzun yıllar kalecilik yapan başarılı teknik adam, 2000 ile 2017 yılları arasında kulüpte sportif direktörlük görevinde çalıştı. İspanyollar onun döneminde 5 Kupası, 2 ve 1'er UEFA Süper Kupası ile 'nı müzesine götürdü.

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