17 Mart 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool maç fazlasıyla zirvede

Liverpool maç fazlasıyla zirvede
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.03.2019

'in 31. haftasında , Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Fulham'ın ara transfer döneminde 'tan kadrosuna kattığı , 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla 'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.

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