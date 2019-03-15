15 Mart 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Militao Real’de

Militao Real’de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

, Porto'dan 'yu etti.

'de ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Zidane'a ilk hediye geldi. İspanyol devi, Porto'nun 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi 'yu etti. 6 yıllık imza için kasadan 50 milyon euro çıktığı bildirildi.
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