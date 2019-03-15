15 Mart 2019, Cuma
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Militao Real’de
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Real Madrid, Porto'dan Eder Militao'yu transfer etti.
Real Madrid'de ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Zidane'a ilk hediye geldi. İspanyol devi, Porto'nun 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Eder Militao'yu transfer etti. 6 yıllık imza için kasadan 50 milyon euro çıktığı bildirildi.
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