13 Mart 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Neymar'a soruşturma

UEFA'dan Neymar'a soruşturma
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2019

 ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle  Saint-Germain'in () Brezilyalı futbolcusu  hakkında disiplin soruşturması başlattı.

'dan yapılan açıklamada, 'nin 6 Mart'ta 'ı konuk ettiği son 16 turu rövanş maçının ardından sosyal medya üzerinden hakem kararlarını küfürlü bir şekilde eleştiren ile ilgili disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

İngiltere ekibi Manchester United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Karşılaşmanın son dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltı kararı vermişti. İngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında oynayamayan Neymar ise mücadelenin ardından Instagram hesabından küfür de içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmıştı.

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