10 Mart 2019, Pazar
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Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı
Giriş Tarihi: 10.03.2019
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton'ı ağırladı.
Konuk takım, 56. dakikada Raul Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadele boyunca büyük oranda topa sahip olan Chelsea, buna rağmen net pozisyona girmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 90+2. dakikada Eden Hazard ile buldu ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Chelsea, 57 puanla 6'ncı, Wolverhampton ise 44 puanla 7'nci sırada yer aldı.
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