13 Mart 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde yönetimindeki antrenmanın, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Daha sonra pas organizasyonları ile taktik programın uygulandığı antrenmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, divan kurulu üyeleriyle bir grup taraftarın da antrenmanı izlediği, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcuların idman sonrası misafirlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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