Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.
Daha sonra pas organizasyonları ile taktik programın uygulandığı antrenmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, divan kurulu üyeleriyle bir grup taraftarın da antrenmanı izlediği, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcuların idman sonrası misafirlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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