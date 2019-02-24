24 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Babel 3000 gün sonra

Babel 3000 gün sonra
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2019

Devre arasında 'tan ayrılıp Fulham'ın yolunu tutan , ilk golünü attı.

Hollandalı yıldız, takımının 'a 3-1 yenildiği mücadelde fileleri sarsmayı başardı. Babel böylece, Ada'da 3000 gün sonra golünü attı. Fulham ligde 17 puanla 19. sırada bulunuyor. Fulham'ın kümede kalma umutları her geçen hafta azalıyor.
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