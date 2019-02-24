24 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus tek golle kazandı

Juventus tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2019

'nde (Serie A) , deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider , Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.

Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.



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