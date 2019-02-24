24 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Vitor Pereira duble yaptı

Pereira duble yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2019

'nin eski teknik direktörü , ’de kupalar kazanmaya devam ediyor.

Shanghai SIPG'yi şampiyonluğa taşıyan Portekizli çalıştırıcı, 'yı da kazandı. Pereira'nın öğrencileri finalde 'ı 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. ekibi böylelikle ilk lig şampiyonluğu sonrası tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.
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