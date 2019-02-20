Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid’e konuk olacak Juventus'ta Alman yıldız Sami Khedira, kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle kafileden çıkarıldı.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri karşılaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında Paulo Dybala'nın maça ilk 11'de çıkacağını söylemiş ancak Khedira'nın durumuyla ilgili herhangi bir yorum yapmamıştı.

Basın toplantısından çok kısa bir süre sonra İtalyan kulübü resmi bir açıklama yayınladı ve Sami Khedira'nın kalp ritminde bozukluk olduğu, bu sebeple de kafileye dahil edilmediği belirtildi.

Juventus'un yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Sami Khedira, bugün tanısı konan Atriyal Fibrilasyon ile ilgili sağlık testlerinden geçirilmek ve buna bağlı olarak tedavi konusunda karar verilmek üzere Turin'de kaldı."

Khedira'ya konan "Atriyal Fibrilasyon" tanısı doktorların en sık karşılaştığı kalp ritim bozukluğu olarak biliniyor. Bu rahatsızlık, düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızına neden oluyor. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor.



İtalyan basını ise Khedira'nın en az 1 ay futbol oynamasının sakıncalı olacağını iddia etti. Haberlerde Khedira'ya ilaçla tedavi ya da ablasyon uygulanabileceği belirtildi.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 15 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti.