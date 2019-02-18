19 Şubat 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United zafere Pogba ile koştu

Manchester United zafere Pogba ile koştu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

İngiltere futbolunun iki ezeli rakibi Chelsea ve , Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur mücadelesinde kozlarını paylaştı. Fransız yıldızı Pogba'nın önderliğinde sahadan 2-0 galip ayrılan Kırmızı Şeytanlar 'e çıkan taraf oldu.

(FA Cup) 5. Tur mücadelesi kapsamında Chelsea ve 'ı karşı karşıya getiren mücadelede konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Manchester United, 31. dakikada Pogba'nın harika ortasını tamamlayan Herrera ile öne geçti. United, 45. dakikada bu sefer Pogba'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

9 maçtır Stamford Bridge'de galibiyet yüzü görmeyen ManU, bu seriyi de sonlandırmış oldu. Ole Gunnar Solskjaer, 'un ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.

Manchester United bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. turundaki diğer takımlar ise şöyle; Wolverhampton, Milwall, Crystal Palace, Manchester City, Swansea, Watford, Brighton.

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