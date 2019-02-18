Manchester United zafere Pogba ile koştu
İngiltere futbolunun iki ezeli rakibi Chelsea ve Manchester United, Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur mücadelesinde kozlarını paylaştı. Fransız yıldızı Pogba'nın önderliğinde sahadan 2-0 galip ayrılan Kırmızı Şeytanlar Çeyrek Final'e çıkan taraf oldu.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur mücadelesi kapsamında Chelsea ve Manchester United'ı karşı karşıya getiren mücadelede konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Manchester United, 31. dakikada Pogba'nın harika ortasını tamamlayan Herrera ile öne geçti. United, 45. dakikada bu sefer Pogba'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
9 maçtır Stamford Bridge'de galibiyet yüzü görmeyen ManU, bu seriyi de sonlandırmış oldu. Ole Gunnar Solskjaer, Alex Ferguson'un ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.
Manchester United bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek final turundaki diğer takımlar ise şöyle; Wolverhampton, Milwall, Crystal Palace, Manchester City, Swansea, Watford, Brighton.
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