Ada'da gündem Cengiz Ünder! 'Çılgın Türk'

İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Daha önce Tottenham, M.City ve Arsenal’in gündemine giren Cengiz Ünder için Chelsea’nin 60 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

Roma'da bu sezon öne çıkan Cengiz Ünder, İngiltere'nin gündemindeki isim oldu. Ara transfer dönemi öncesi M.City, Tottenham ve Arsenal'in gündemine giren milli futbolcunun bu kez de Chelsea'nin radarına girdiği iddia edildi. İngiliz basını, sezon sonunda Hazard'ı Real Madrid'e satacak olan Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacağını belirtti. Takımı gençleştirme operasyonu başlatacak olan Ada ekibinin Cengiz transferinde 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.



AVRUPA'DA BİR BAŞKA

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cengiz, bu sezon 25 resmi maçta oynadı. İtalyan ekibi ile çıktığı bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 7 asist aptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Avrupa'daki 6 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Her iki kanatta da görev yapan genç futbolcu, 2016-2017 sezonunun ardından 13.4 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.



BU HAFTA SAHAYA ÇIKIYOR

İtalya Ligi'nde Torino ile oynanan maçta sakatlanan ve 4 karşılaşma kaçıran Cengiz Ünder, bu hafta formasına kavuşacak. Hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcunun sakatlıktan kurtulduğu açıklandı.