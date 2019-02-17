17 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Cüneyt Çakır Lyon-Barcelona maçına atandı

Cüneyt Çakır dev maça atandı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2019

'dan 'a zorlu görev... UEFA'nın son dakika açıklamasına göre; Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Lyon-Barcelona maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda salı günü oynanacak Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Salı günü Lyon ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

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