14 Şubat 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid, Simeone'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

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DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.02.2019

'nın Kulübü, Arjantinli teknik direktör 'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Simeone'nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Atletico Madrid'e 2011 Aralık ayında gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu zamana kadar İspanyol kulübü ile 1 lig kupası (2014), 1 İspanya Kral Kupası (2013), 2 Avrupa (2012, 2018), 2 Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018), 1 İspanya Süper Kupası (2014) kazandı.

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