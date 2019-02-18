18 Şubat 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kadın hakem yayın iptal ettirdi!

Kadın hakem yayın iptal ettirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2019

televizyonu, 'da ile Augsburg arasında oynanan maçı 'un yöneteceğini öğrenince yayını iptal etti!

'da maçı yöneten 'da yayın iptal ettirdi!

İran devlet kanalı , bu hafta ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga 22. hafta maçını yayınlayacağını duyurmuştu.

Fakat, maçı kadın hakem 'un yöneteceğini öğrenen kanal yetkilileri flaş bir kararla yayını iptal etti.

İranlı bir kesim gazeteci, kanalın bu kararının İranlı futbseverleri hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederken, bu gelişme başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede gündem oldu.

Alman basını, IRIB'ın bu kararını eleştirirken sosyal medyada da pek çok sporsever konuyla ilgili olarak karara tepki gösterdi.

Steinhaus, 2017 Eylül'ünde ile arasındaki maçı yönetmiş ve Avrupa'nın ilk 5 liginde bir maçta görev alan ilk kadın hakem unvanını elde etmişti. 39 yaşındaki Steinhaus, geçen yıl Bundesliga'nın en iyi hakemlerinden biri olarak seçilmişti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak... Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...
Cüneyt Çakır dev maça atandı! Cüneyt Çakır dev maça atandı!
Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah... Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör