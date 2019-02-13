14 Şubat 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid bildiğiniz gibi!

Real Madrid bildiğiniz gibi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında , deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında 'u 3-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi.

Arena'da ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın son şampiyonu temsilcisi , 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'in kaptanı , takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı.

Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic'in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

Günün diğer maçında ise 'nin Tottenham takımı, Wembley Stadı'nda ağırladığı ekibi 'u 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada 'nin attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu , mücadelede 90 dakika forma giydi.

İki karşılaşmanın rövanşı da 5 Mart'ta oynanacak.

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