13 Şubat 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Zenit iki ay sonra sahaya çıktı

Zenit iki ay sonra sahaya çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.02.2019

, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı. Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta yapmıştı. Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Barrios ve S. Donetsk'ten alınan stoper Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Azmoun yedek kaldı.

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