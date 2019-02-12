13 Şubat 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Roma genç yıldızıyla avantajı kaptı!

Roma genç yıldızıyla avantajı kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli oyuncumuz 'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada Roma sahasında Porto'yu 2-1 mağlup etti ve 6 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

İkinici yarıda gol için baskısını arttıran ev sahibi Roma üst üste gol fırsatları üretti. İtalyan ekibi aradığı golü 70. dakikada buldu. Ceza sahası içiinde Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Nicolo Zaniolo sağ çaprazda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Golden sonra da ataklarını sürdüren Roma, 'nun uzaktan şutunda direkten dönen topu takip eden Nicolo Zaniolo'nun hem kendisinin hemde takımının ikinci golüne imza atmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Tur umutlarını sürdürebilmek için farkı azalmak isteyen Porto, 79. dakikada Adrian'nın golüyle skoru 2-1'e getirmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma 2-1 kazanarak Portekiz'de oynanacak zorlu rövanş öncesinde sahadan avantajla ayrıldı.

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