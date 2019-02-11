11 Şubat 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İşte Cengiz Ünder’in hayali

İşte Cengiz Ünder’in hayali
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Roma forması giyen milli futbolcumuz, basınına konuştu: İleride daha iyi işler başaracağım ve bir gün Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağım.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan , basınına konuştu. Roma formasıyla bu sezon adından söz ettiren milli futbolcu, "Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığım için gurur duyuyorum. Türk halkının arkamda olduğunu biliyorum ve onların desteğiyle başarılarımı sürdüreceğim. İleride önemli işler başaracağımıza inanıyorum ve bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabileceğime inanıyorum" dedi. Serie A'ya uyum sağlamakta ilk etapta zorlandığını da itiraf eden 21 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktörümüzün benimle ilgilenmesi sayesinde yavaş yavaş takımın sistemine alıştım" açıklamasında bulundu.

HER FUTBOLCU ONA HAYRANDIR

Ccengiz, Roma'nın efsane ismi 'yle ilgili bir anısını anlattı. İtalyan ekibinde çıktığı ilk idmanda sportif direktör Monchi'nin kendisini soyunma odasına çağırdığını belirten Cengiz, "Gittiğimde Totti de oradaydı. Çok heyecanlandım. Çektirdiğimiz fotoğrafı eve gittiğimde sosyal medyadan paylaştım. O her futbolcunun hayranlık duyduğu biri. Onunla beraber oynamak isterdim. Benimle sürekli konuşur ve gördüğünde bana 'golcü' der" sözlerini sarfetti.
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