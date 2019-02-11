11 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
HER FUTBOLCU ONA HAYRANDIR
Ccengiz, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'yle ilgili bir anısını anlattı. İtalyan ekibinde çıktığı ilk idmanda sportif direktör Monchi'nin kendisini soyunma odasına çağırdığını belirten Cengiz, "Gittiğimde Totti de oradaydı. Çok heyecanlandım. Çektirdiğimiz fotoğrafı eve gittiğimde sosyal medyadan paylaştım. O her futbolcunun hayranlık duyduğu biri. Onunla beraber oynamak isterdim. Benimle sürekli konuşur ve gördüğünde bana 'golcü' der" sözlerini sarfetti.
İşte Cengiz Ünder’in hayali
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Roma forması giyen milli futbolcumuz, İtalya basınına konuştu: İleride daha iyi işler başaracağım ve bir gün Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağım.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, İtalya basınına konuştu. Roma formasıyla bu sezon adından söz ettiren milli futbolcu, "Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığım için gurur duyuyorum. Türk halkının arkamda olduğunu biliyorum ve onların desteğiyle başarılarımı sürdüreceğim. İleride önemli işler başaracağımıza inanıyorum ve bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabileceğime inanıyorum" dedi. Serie A'ya uyum sağlamakta ilk etapta zorlandığını da itiraf eden 21 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktörümüzün benimle ilgilenmesi sayesinde yavaş yavaş takımın sistemine alıştım" açıklamasında bulundu.
HER FUTBOLCU ONA HAYRANDIR
Ccengiz, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'yle ilgili bir anısını anlattı. İtalyan ekibinde çıktığı ilk idmanda sportif direktör Monchi'nin kendisini soyunma odasına çağırdığını belirten Cengiz, "Gittiğimde Totti de oradaydı. Çok heyecanlandım. Çektirdiğimiz fotoğrafı eve gittiğimde sosyal medyadan paylaştım. O her futbolcunun hayranlık duyduğu biri. Onunla beraber oynamak isterdim. Benimle sürekli konuşur ve gördüğünde bana 'golcü' der" sözlerini sarfetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!