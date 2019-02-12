Manchester United: 0 - PSG: 2 | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı! Galibiyeti getiren golleri; 53. dakikada Kimpembe ve 60. dakikada Mbappe kaydetti... Öte yandan Manchester United'da Paul Pogba, PSG karşısında 89. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı.
Neymar ve Cavani'den olan PSG'ye Old Trafford'da galibiyeti getiren golleri; 53. dakikada Kimpembe ve 60. dakikada Mbappe kaydetti. Bu sonucun ardından Fransız devi rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Paul Pogba, rövanş maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında yer alan iddialara göre, takımın başında geçici olarak görev olan Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'in geleceği bu tura bağlı...
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