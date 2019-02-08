08 Şubat 2019, Cuma
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Ceferin’le 4 yıl daha
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. 2016'daki olağanüstü kongrede koltuğa oturan Ceferin, İtalya'nın başkenti Roma'daki seçime tek aday olarak girdi ve 2023'e kadar yapılacak görevin sahibi oldu.
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