08 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ceferin’le 4 yıl daha

Ceferin’le 4 yıl daha
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Aleksander Ceferin, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Aleksander Ceferin, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. 2016'daki olağanüstü kongrede koltuğa oturan Ceferin, İtalya'nın başkenti Roma'daki seçime tek aday olarak girdi ve 2023'e kadar yapılacak görevin sahibi oldu.

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