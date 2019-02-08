08 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hazard’ın halefi Insigne

Hazard’ın halefi Insigne
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Eden Hazard'ı 'e göndermeye hazırlanan , Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.

Eden Hazard'ı 'e göndermeye hazırlanan , Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. İngiliz ekibinin, Napoli'nin sol kanadı Lorenzo Insigne için nabız yokladığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Mauruzio Sarri ile çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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