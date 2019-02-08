08 Şubat 2019, Cuma
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Hazard’ın halefi Insigne
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Eden Hazard'ı Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Chelsea, Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.
Eden Hazard'ı Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Chelsea, Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. İngiliz ekibinin, Napoli'nin sol kanadı Lorenzo Insigne için nabız yokladığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Mauruzio Sarri ile çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.
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