08 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bir garip istek

Bir garip istek
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

’in, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala’nın 15 milyon pound’luk transfer ücretinin ödenmesi için Cardiff’e 10 gün süre vermesi kriz çıkardı.

Fransız ekibi , uçağı Manş Denizi'ne düşen Emiliano Sala'nın bonservisi için ödenecek tutarı istiyor. 15 milyon pound'luk ödeme için Cardiff City'e 10 gün süre verilirken; aksi halde yasal işlem başlatılacağı bildirildi. İngiliz ekibinin, sözleşme şartlarına uymak için soruşturmanın sona ermesini beklediği belirtildi.

ŞU AN ZAMANI DEĞİL
Nantes'a ödeme yapılmadığını doğrulayan Cardiff'in Türk Başkanı Mehmet Dalman ise konuyla ilgili, "Bunun sebebi de cesedin henüz bulunamamış olması. Doğru zaman olduğunu düşündüğümüzde ödemeyi yapacağız. Hiçbir zaman aksini belirtmedik" açıklamasını yaptı.

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