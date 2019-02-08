08 Şubat 2019, Cuma
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Benfica da galip
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting Lisbon ile karşılaştı.
Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting Lisbon ile karşılaştı. Rakibini 2-1 geçen Benfica'nın gollerini 16'da Gabriel, 64'te kendi kalesine Ilori attı. Rövanş 3 Nisan'da oynanacak. İlk Galatasaray-Benfica maçı ise 14 Şubat'ta yapılacak.
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