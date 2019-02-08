08 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Benfica da galip

Benfica da galip
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Aslan'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi , yarı finalinde ile karşılaştı.

Aslan'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi , yarı finalinde ile karşılaştı. Rakibini 2-1 geçen Benfica'nın gollerini 16'da Gabriel, 64'te kendi kalesine Ilori attı. Rövanş 3 Nisan'da oynanacak. İlk Galatasaray-Benfica maçı ise 14 Şubat'ta yapılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Alan kiralandı Alan kiralandı
Bir garip istek Bir garip istek
Ceferin’le 4 yıl daha Ceferin’le 4 yıl daha
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör