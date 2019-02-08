08 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Alan kiralandı

Alan kiralandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Alan Carvalho, G. Evergrande'den Tianjin Tianhai'ye kiralandı.

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Alan Carvalho, G. Evergrande'den Tianjin Tianhai'ye kiralandı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kariyerine Çin'de devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray, Alan'ı bitiremeyince Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu getirmişti.

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