Manchester United çıkışını sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen Manchester United, 26. hafta mücadelesinde Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.
Manchester United, 14. dakikada Paul Pogba, 23. dakikada ise Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren konuk ekip, kazandığı penaltı vuruşunu 65. dakikada Pogba'nın filelere yollamasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, ligde 51 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.
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