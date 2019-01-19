19 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool: 4 - Crystal Palace: 3

Gol yağmurundan Liverpool çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 23 haftasında lider , çekişmeli geçen maçta 'ı 4-3 mağlup etmeyi başardı

23. hafta maçında , 'ı ağırladı. 34. dakikada Townsend'in golüyle konuk ekip öne geçti. İlk yarı Crystal Palace'ı 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Salah, skoru eşitledi. 53'te Firmino, skoru Liverpool lehine çevirdi: 2-1.

65'te Tomkins'in attığı golle skor tekrar dengeye geldi.

75. dakikada Salah, Crystal Palace'ın kalecisi Speroni'nin büyük hatasıyla takımın tekrar öne geçirdi.

Liverpool'da James Milner, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Mane, 90+3'te attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

90+5'te maçın sonucunu ilan eden gol Meyer'den geldi: 4-3.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 60'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Crystal Palace ise 22 puanda kaldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Wolverhampton 4 - 3 Leicester City

Bournemouth 2 - 0

Manchester United 2 - 1 Brighton & Hove Albion

3 - 0

Southampton 2 - 1 Everton

Watford 0 - 0 Burnley

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