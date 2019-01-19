Manchester Unitedın şovu devam ediyor

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Manchester United'ın şovu devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United evinde Brighton ile kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Pogba ve Rashford, United'ı sırtladı
Mücadelede Kırmız-Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Pogba ve 42. dakikada Rashford atarken, konuk ekibin tek golünü ise 72. dakikada Gross kaydetti.
Solskjaer ve öğrencilerinin çıkışı sürüyor
Alınan bu sonucun ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United 44 puana ulaşırken, Brighton ise 26 puanda kaldı.
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