19 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'ın şovu devam ediyor

Manchester Unitedın şovu devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 23. haftasında evinde Brighton ile kozlarını paylaştı. Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Pogba ve Rashford, United'ı sırtladı

Mücadelede Kırmız-Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Pogba ve 42. dakikada Rashford atarken, konuk ekibin tek golünü ise 72. dakikada Gross kaydetti.

Solskjaer ve öğrencilerinin çıkışı sürüyor

Alınan bu sonucun ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki 44 puana ulaşırken, Brighton ise 26 puanda kaldı.

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