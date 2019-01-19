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Son dakika: Cengiz Ünder sakatlandı
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
İtalya Serie A'da Roma ile Torino'nun karşı karşıya geldiği maçta, Cengiz Ünder, Roma-Torino karşılaşmasının 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Cengiz Ünder'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.
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