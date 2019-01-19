19 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Cengiz Ünder sakatlandı

Şok gelişme! Cengiz Ünder..
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

 Serie A'da Roma ile Torino'nun karşı karşıya geldiği maçta, , Roma-Torino karşılaşmasının 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.

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