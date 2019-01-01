01 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Nasri, West Ham United'da

Nasri, West Ham Unitedda
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.01.2019

ekibi , Fransız futbolcu Samir 'yi kadrosuna kattı.

Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin , ve 'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak 'de forması giymişti.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Avrupanın en iyisi Messi Avrupa'nın en iyisi Messi
Roma İmparatoru Cengiz Ünder Roma İmparatoru Cengiz Ünder
Manchester Uniteddan 4 gollü galibiyet Manchester United'dan 4 gollü galibiyet
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör