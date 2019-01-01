Avrupanın en iyisi Messi

2018'de en çok gol sevinci yaşayan futbolcu Lionel Messi’ydi. 51 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli’yi 49 golle Ronaldo, 46 golle de Lewandowski takip etti

Avrupa'da 2018'e damga vuran futbolcu Lionel Messi oldu. Barcelona'nın yıldız oyuncusu, geride kalan yılda tam 51 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Milli takım ve Barça formasıyla bu gole ulaşan Arjantinli, 2018'de en çok gol sevinci yaşayan futbolcusu unvanını aldı. Messi'nin ardından listede ikinci sırayı 49 golle Cristiano Ronaldo alırken, 46 gollü Lewandowski 3.'lükte kaldı.