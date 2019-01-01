01 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'nın en iyisi Messi

Avrupanın en iyisi Messi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

2018'de en çok gol sevinci yaşayan futbolcu ’ydi. 51 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli’yi 49 golle Ronaldo, 46 golle de Lewandowski takip etti

'da 2018'e damga vuran futbolcu oldu. 'nın yıldız oyuncusu, geride kalan yılda tam 51 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Milli takım ve Barça formasıyla bu gole ulaşan Arjantinli, 2018'de en çok gol sevinci yaşayan futbolcusu unvanını aldı. Messi'nin ardından listede ikinci sırayı 49 golle alırken, 46 gollü Lewandowski 3.'lükte kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Roma İmparatoru Cengiz Ünder Roma İmparatoru Cengiz Ünder
Manchester Uniteddan 4 gollü galibiyet Manchester United'dan 4 gollü galibiyet
Manchester Uniteddan 4 gollü galibiyet Manchester United'dan 4 gollü galibiyet
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör