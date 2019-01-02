02 Ocak 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Eduardo Salvio 2022'ye kadar Benfica'da

Eduardo Salvio 2022ye kadar Benficada
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ile karşılaşacak 'da Arjantinli futbolcu 'nun sözleşmesi uzatıldı.

Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Salvio'nun sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Salvio, ülkesinin Lanus ve 'nın takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Salvio, çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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