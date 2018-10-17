    17 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Almanya'da kötü gidişat sürüyor

    Almanyada kötü gidişat sürüyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    2018 'nın ardından Uluslar Ligi'nde de kötü sonuçlar almaya devam eden Milli Futbol Takımı, taraftarını üzüyor.

    Son dönemde aldığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Milli Futbol Takımı, tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor.

    2018 'na 1938'den sonra tarihinde ikinci kez ilk turda veda ederek taraftarını üzen, teknik direktör yönetimindeki Almanya'da kötü gidişat sürüyor.

    Uluslar Ligi'nde çıktığı son iki maçı da kaybeden Almanya, bu kez kırdığı kötü rekorlarla gündeme geldi. A Ligi 1. Grup'ta 'ya 3-0, 'ya ise 2-1 mağlup olan Almanya, 2000 yılından sonra ilk kez üste üste iki maçını kaybetti.

    Grubunda son sırada yer alan Almanya, 19 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmada da kötü bir sonuç alması halinde B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

    Bu yıl çıktığı maçlarda Hollanda ve Fransa'nın yanı sıra , , ve 'ye kaybeden Almanya , tarihinde bir yıl içinde ilk kez 6 maçta kaybederek en kötü sezonunu yaşadı.

    Çıktığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde kalesini gole kapatabilen Almanya, bu alanda son 54 yıl içindeki en kötü istatistiğini de gerçekleştirdi.

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