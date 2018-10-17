    17 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cenk Tosun baba oldu!

    Cenk Tosun baba oldu!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu baba oldu.

    İngiltere ekibi Everton'a futbol hayatını sürdüren milli futbolcu 'un erkek çocuğu dünyaya geldi. Cenk-Ece Tosun çifti bu sabah saatlerinde 'da doğan çocuğuna ise '' ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen Arden Cenk'in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.


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