Bolt, Malta ekibini reddetti
Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, Malta ekibi Valletta tarafından yapılan profesyonel futbolculuk teklifini kabul etmedi
Bolt'un menajeri Tony Rallis, Malta temsilcisi Valletta tarafından yapılan iki yıllık profesyonel sözleşme teklifine ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Bazı teklifler alıyoruz. Ama Usain, futbol kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.
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