    12 Ekim 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    PSG’den Pogba bombası

    PSG’den Pogba bombası
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    ekibi, ’da mutsuz olan Fransız yıldızla temasa geçti. ’nin 200 milyon euro ödeme hazır olduğu iddia edildi

    Machester United'ın 2016-17 sezonu öncesi 105 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı , yolunda... Sezon başından bu yana İngiliz ekibinden ayrılmak istediği iddia edilen 25 yaşındaki futbolcunun ile temasa geçtiği ileri sürüldü. ekibinin kriterleri nedeniyle ocak ayından sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Pogba için 200 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu sezon formasıyla 10 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız yıldız, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

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