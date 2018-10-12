PSG’den Pogba bombası
Fransız ekibi, Manchester United’da mutsuz olan Fransız yıldızla temasa geçti. PSG’nin 200 milyon euro ödeme hazır olduğu iddia edildi
Machester United'ın 2016-17 sezonu öncesi 105 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Paul Pogba, Fransa yolunda... Sezon başından bu yana İngiliz ekibinden ayrılmak istediği iddia edilen 25 yaşındaki futbolcunun PSG ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fransız ekibinin UEFA kriterleri nedeniyle ocak ayından sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Pogba için 200 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu sezon Manchester United formasıyla 10 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız yıldız, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
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