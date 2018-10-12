    12 Ekim 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Nadal’dan örnek hareket

    Nadal’dan örnek hareket
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    tenisçi, doğduğu ’ndaki felaketi sonrası tesislerini halka açtı ve temizlik çalışmalarına katıldı

    Dünyaca ünlü tenisçi , 10 kişinin hayatını kaybettiği 'ndaki felaketi sonrası örnek bir davranışa imza attı. Tesislerini halka açan sporcu, temizlik çalışmalarına da katıldı. Memleketi Mallorca Adası'ndaki sel felaketinin ardından eline süpürge alarak diğer çalışanlara yardım eden Nadal, evleri tahliye edilenlere sahip çıktı. Felakete ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, şu sözleri sarfetti:

    ÖVGÜLER YAĞDI

    Mallorca için üzücü bir gün. San Llorenç'daki şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı temenni ediyorum" açıklamasını yaptı. Eline süpürge alarak kasaba halkına destek veren Nadal'ı çalışırken gösteren fotoğraflar, 'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da yayımlandı. Haberde, ünlü tenisçi için, "Doğduğu Mallorca'ya bağlılığıyla bilinen tenisin bir numarası, bir kez daha bunu gösterdi ve mümkün olan tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi" ifadeleri kullanıldı.

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