Nadal’dan örnek hareket
İspanyol tenisçi, doğduğu Mallorca Adası’ndaki sel felaketi sonrası tesislerini halka açtı ve temizlik çalışmalarına katıldı
Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, 10 kişinin hayatını kaybettiği Mallorca Adası'ndaki sel felaketi sonrası örnek bir davranışa imza attı. Tesislerini halka açan İspanyol sporcu, temizlik çalışmalarına da katıldı. Memleketi Mallorca Adası'ndaki sel felaketinin ardından eline süpürge alarak diğer çalışanlara yardım eden Nadal, evleri tahliye edilenlere sahip çıktı. Felakete ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, şu sözleri sarfetti:
ÖVGÜLER YAĞDI
Mallorca için üzücü bir gün. San Llorenç'daki şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı temenni ediyorum" açıklamasını yaptı. Eline süpürge alarak kasaba halkına destek veren Nadal'ı çalışırken gösteren fotoğraflar, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da yayımlandı. Haberde, ünlü tenisçi için, "Doğduğu Mallorca'ya bağlılığıyla bilinen tenisin bir numarası, bir kez daha bunu gösterdi ve mümkün olan tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi" ifadeleri kullanıldı.
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