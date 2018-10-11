    11 Ekim 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    John Terry yardımcı antrenör oldu

    John Terry yardımcı antrenör oldu
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine , yardımcı antrenörlüğe ise getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, teknik kadroda değişikliğe gidildiği ve 47 yaşındaki İngiliz teknik adam 'in takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

    Dean'in yardımcılığını ise geçen ay aktif futbol hayatını sonlandıran üstlenecek. 37 yaşındaki Terry, 19 sezon 'de oynamasının ardından formasıyla emekliye ayrılmıştı.

    Aston Villa'da sportif direktörlüğü ise aynı görevi daha önce ve 'de üstlenen İspanyol Jesus Garcia Pitarch yapacak.

    Aston Villa, ligde 12 maç sonunda topladığı 15 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

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