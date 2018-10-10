    10 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

    UEFAdan Mete Kalkavana görev
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    kokartlı hakem , 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta ile Polonya arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak maçta görev yapacak.

    yapılan açıklamaya göre, -Polonya maçı Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan Aalborg Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

    Karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

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