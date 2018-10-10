UEFAdan Mete Kalkavana görev

10 Ekim 2018, Çarşamba
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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Danimarka ile Polonya arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak maçta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka-Polonya maçı Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan Aalborg Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.
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