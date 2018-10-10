    10 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    UEFAdan Cüneyt Çakıra görev
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    kokartlı hakem , ile takımları arasında 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Uluslar A Ligi 1'inci Grup müsabakasını yönetecek.

    'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 21:45'te başlayacak müsabakada, Çakır'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ve ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    , bu müsabaka ile 45'inci A Milli maçını yönetmiş olacak.

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