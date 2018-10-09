    09 Ekim 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    UEFA'dan Alper Ulusoy ve Ali Saygın Ögel'e görev

    UEFAdan Alper Ulusoy ve Ali Saygın Ögele görev
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    FIFA kokartlı Türk hakem ile Süper Lig Yardımcı Hakemlerinden , 10-16 2018 Ekim tarihleri arasında 'de düzenlenecek, , Belarus, Andorra ve İsviçre takımlarının katılacağı U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12'nci Grup müsabakalarında görev yapacak.

    Ulusoy, 10 Ekim Çarşamba günü oynanacak Belarus- müsabakasında dördüncü hakem, 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak - Belarus ve 16 Ekim Salı günü oynanacak Andorra - Belarus müsabakalarında hakem; ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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