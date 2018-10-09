UEFAdan Alper Ulusoy ve Ali Saygın Ögele görev

09 Ekim 2018, Salı
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UEFA'dan Alper Ulusoy ve Ali Saygın Ögel'e görev
Giriş Tarihi: 09.10.2018
FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ile Süper Lig Yardımcı Hakemlerinden Ali Saygın Ögel, 10-16 2018 Ekim tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek, İspanya, Belarus, Andorra ve İsviçre takımlarının katılacağı U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12'nci Grup müsabakalarında görev yapacak.
Ulusoy, 10 Ekim Çarşamba günü oynanacak Belarus-İsviçre müsabakasında dördüncü hakem, 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak İspanya - Belarus ve 16 Ekim Salı günü oynanacak Andorra - Belarus müsabakalarında hakem; Ali Saygın Ögel ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
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