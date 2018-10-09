    09 Ekim 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Bülent Uygun Al Rayyan ile anlaştı

    İşte Bülent Uygunun yeni takımı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Türk futbolunun 'daki spor elçisi teknik direktör Uygun, Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

    Uygun, yolculuğu öncesinde özel açıklamalarda bulundu.

    Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan ve takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan Uygun, "Al Rayyan, Katar'ın en önemli takımlarından biri ve bizi bu göreve layık gördükleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür ederim. Oyun mantalitemizi sistemimizi en kısa sürede oturtarak takıma yeniden şampiyonluklar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. ekibi Traktor Sazi Tebriz ve bazı ekiplerinden teklif aldım. Ancak Katar'da sevilen ve başarılı biri olduğumuz için bizimle çalışmak istediklerini belirttiler ve bu gece 01.00'de dijital yolla imzamızı attık. Yarın Katar'a giderek görevimize başlayacağız. Bizim hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarıdır" açıklamasını yaptı.

    Geçen sezon Katar Ligi'nde 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Al-Gharafa takımının başına geçen Uygun, 'ın eski yıldızı 'in de transferinde önemli rol oynamıştı. Katar ekibini 2'nci yarıda en çok puan toplayan 2'nci takım konumuna getiren tecrübeli teknik adam, ligi 4'üncu sırada tamlayarak Al-Gharafa'ya Asya Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynatma başarısı gösterdi. 'lu Al-Gharafa ayrıca, Katar ve Emir Kupası'nda yarı finalde mücadele etti.

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