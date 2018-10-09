Bülent Uygun Al Rayyan ile anlaştı

Türk futbolunun Katar'daki spor elçisi teknik direktör Uygun, Al Rayyan Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Uygun, Katar yolculuğu öncesinde özel açıklamalarda bulundu.



Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Rayyan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan ve takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan Uygun, "Al Rayyan, Katar'ın en önemli takımlarından biri ve bizi bu göreve layık gördükleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür ederim. Oyun mantalitemizi sistemimizi en kısa sürede oturtarak takıma yeniden şampiyonluklar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. İran ekibi Traktor Sazi Tebriz ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinden teklif aldım. Ancak Katar'da sevilen ve başarılı biri olduğumuz için bizimle çalışmak istediklerini belirttiler ve bu gece 01.00'de dijital yolla imzamızı attık. Yarın Katar'a giderek görevimize başlayacağız. Bizim hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarıdır" açıklamasını yaptı.



Geçen sezon Katar Ligi'nde 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Al-Gharafa takımının başına geçen Uygun, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in de transferinde önemli rol oynamıştı. Katar ekibini 2'nci yarıda en çok puan toplayan 2'nci takım konumuna getiren tecrübeli teknik adam, ligi 4'üncu sırada tamlayarak Al-Gharafa'ya Asya Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynatma başarısı gösterdi. Bülent Uygun'lu Al-Gharafa ayrıca, Katar ve Emir Kupası'nda yarı finalde mücadele etti.