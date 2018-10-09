    09 Ekim 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    UEFAdan Ali Palabıyıka görev
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    kokartlı hakem , Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak Uluslar D Ligi 2'nci Grup müsabakasını yönetecek.

    Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Garry Rodriguese çılgın teklif! Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
    Cengiz Ündere 60 milyon euro Cengiz Ünder'e 60 milyon euro
    Etoodan müthiş gol! Eto'o'dan müthiş gol!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör