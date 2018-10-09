UEFAdan Ali Palabıyıka görev

09 Ekim 2018, Salı
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2'nci Grup müsabakasını yönetecek.
Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
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