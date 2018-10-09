Cengiz Ündere 60 milyon euro

Cengiz Ünder'e 60 milyon euro
İtalyan Gazeteleri Bayern Münih’in yaklaşık 1 yıldır takip ettiği Cengiz Ünder için 60 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Genç oyuncuyla Dortmund ve M.City de çok yakından ilgileniyor
Türk futbolunun gururu Cengiz Ünder, Roma forması altında gösterdiği performansla göğsümüzü kabartıyor. Gol ve asistlerine bu sezon da devam eden milli futbolcumuz, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan basını, Bayern Münih'in yaklaşık 1 yıldır takip ettiği Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçtiğini yazdı.
Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Arjen Robben'in yerine solak bir kanat oyuncusu arayan Alman kulübünün, Cengiz için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. Bayern Münih'in dışında Dortmund ve Manchester City'nin de genç yıldızla ilgilendiğini yazan Çizme basını, "Rekor bir transfer yapabilir" ifadesini kullandı.
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