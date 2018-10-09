    09 Ekim 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cengiz Ünder'e 60 milyon euro

    Cengiz Ündere 60 milyon euro
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    İtalyan Gazeteleri ’in yaklaşık 1 yıldır takip ettiği için 60 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Genç oyuncuyla Dortmund ve M.City de çok yakından ilgileniyor

    Türk futbolunun gururu , Roma forması altında gösterdiği performansla göğsümüzü kabartıyor. Gol ve asistlerine bu sezon da devam eden milli futbolcumuz, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan basını, 'in yaklaşık 1 yıldır takip ettiği Cengiz Ünder'in i için harekete geçtiğini yazdı.

    Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan 'in yerine solak bir kanat oyuncusu arayan Alman kulübünün, Cengiz için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. Bayern Münih'in dışında Dortmund ve 'nin de genç yıldızla ilgilendiğini yazan Çizme basını, "Rekor bir transfer yapabilir" ifadesini kullandı.

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