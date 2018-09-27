    27 Eylül 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Ronaldo'ya bir maç ceza

    Ronaldoya bir maç ceza
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Valencia ile oynanan  Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, bir maç ceza aldı.

    , Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu 'ya bir maç ceza verdi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, İtalya ekibi Juventus'un İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk olduğu maçın 29. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Ronaldo'nun bir maç ceza aldığı duyuruldu.

    Bu kararın ardından Ronaldo, Juventus'un 2 Ekim'de İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

    Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında 19 Eylül'de oynanan ve Ronaldo'nun turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördüğü karşılaşmayı 'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

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