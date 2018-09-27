    27 Eylül 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona armasını değiştirdi

    Barcelona armasını değiştirdi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    İspanyol ekibi , armasını değiştirdi. 20 Ekim'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.

    İspanyol devi , günümüze uyum sağlamak amacıyla armasını değiştirdi. Armada en çarpıcı değişimler takım renklerinin dengesinde ve etkisindeki artış, Barça'nın oyun felsefesinin simgesi olan topun daha büyük ve merkezi görünümü, şekillerin ve renklerin homojenleştirilmesi ve FCB kısaltmasının kaldırılması.

    Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım yönetim kurulunca onaylanmasına karşın 20 Ekim'de genel kurulda kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak.

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