27 Eylül 2018, Perşembe
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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini Cengiz Ünder açtı. Milli futbolcu 2'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 28'inci dakikada Pastore ile 35'inci dakikada El Shaarawy durumu 3-0'a getirdi. 87'nci dakikada Kolarov attığı golle maçın skorunu belirledi.
Cengiz attı, Roma kazandı
Giriş Tarihi: 27.09.2018
İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Roma, Cengiz Ünder'in 1 gol 1 asist ile oynadığı maçta Frosinone'yi 4-0 mağlup etti.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini Cengiz Ünder açtı. Milli futbolcu 2'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 28'inci dakikada Pastore ile 35'inci dakikada El Shaarawy durumu 3-0'a getirdi. 87'nci dakikada Kolarov attığı golle maçın skorunu belirledi.
Cengiz Ünder, ayrıca El Shaarawy'nin attığı 3'üncü golde de asisti yapan isim oldu. Milli futbolcu 1 gol 1 asist yaptığı maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
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