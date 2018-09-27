    27 Eylül 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cengiz attı, Roma kazandı

    Cengiz attı, Roma kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Roma, 'in 1 gol 1 asist ile oynadığı maçta Frosinone'yi 4-0 mağlup etti.

    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini açtı. Milli futbolcu 2'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 28'inci dakikada Pastore ile 35'inci dakikada durumu 3-0'a getirdi. 87'nci dakikada Kolarov attığı golle maçın skorunu belirledi.
    Cengiz Ünder, ayrıca El Shaarawy'nin attığı 3'üncü golde de asisti yapan isim oldu. Milli futbolcu 1 gol 1 asist yaptığı maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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