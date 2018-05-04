UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, ağırladığı İngiltere ekibi Arsenal'i 1-0 yenerek finale yükseldi.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda konuk etti.

Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal'i 1-0 yenen Atletico Madrid, finale kalan ilk takım oldu.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.

MARSİLYA UZATMALARDA GÜLDÜ

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, Avusturya deplasmanında normal süresini Salzburg karşısında 2-0 kaybettiği mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve finale yükseldi. Bu sonuçla Fransız ekibi, Atletico Madrid'in rakibi oldu.



UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Salzburg, Red Bull Arena'da Marsilya'yı konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin 53. dakikasında Salzburg, Haidara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi tur için umutlandı. Ancak 90 dakika 2-0'lık skorla sona erdi. İlk maçta Marsilya'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdiği için mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Rolando'nun golüyle Marsilya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.



Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.