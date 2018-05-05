;
    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Stoke City küme düştü!

    Stoke City küme düştü!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Badou Ndiaye'nin devre arasında transfer olduğu Stoke City küme düştü.

    İngiltere Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı.

    Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Dünyayı sallayan transferi ağzından kaçırdı! Dünyayı sallayan transferi ağzından kaçırdı!
    Resmen açıklandı... İşte Dünya Kupasında olmayacak yıldızlar! Resmen açıklandı... İşte Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar!
    UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
    BİZE ULAŞIN