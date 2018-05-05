05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Stoke City küme düştü!
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Badou Ndiaye'nin devre arasında transfer olduğu Stoke City küme düştü.
İngiltere Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı.
Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti.
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